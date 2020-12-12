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Умер актер Валентин Гафт

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 Мария Горковская  & Euronews
актер Валентин Гафт
актер Валентин Гафт   -   Авторское право  Alexander Zemlianichenko/AP
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На 86-м году жизни умер актер Валентин Гафт. Он перенес инсульт. Об этом сообщила его жена, актриса Ольга Остроумова.

В 1957 году Гафт окончил Школу-студию МХАТ. После чего играл на сценах Театра имени Моссовета, Московского драматического театра, "Ленкома". Последние сорок лет он посвятил "Современнику".

Среди его самых известных киноработ роли в лентах "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Чародеи".

Прощание с актером пройдет во вторник. Валентина Гафта похоронят на Троекуровском кладбище.