Ленты "Жозеп" и "Триумф" получили награды Европейской киноакадемии

Лучшим европейским анимационным фильмом стала лента "Жозеп" совместного производства Франции, Испании и Бельгии французского режиссера Ореля. Продюсер картины Серж Лулу. Об этом в Берлине объявил Майк Гудридж - член европейской киноакадемии. Церемония вручения наград проходит в онлайн формате из-за пандемии коронавируса.

"Жозеп" - фильм о Жозепе Бартоли, каталонском иллюстраторе, солдате и художнике, принимавшем участие в Гражданской войне в Испании и бежавшем в Мексику из концентрационного лагеря.

Награду в номинации "лучшая европейская комедия" получила картина "Триумф", которую снял режиссер Эммануэль Курколь. Продюсером выступил Марк Бордюр. "Триумф" обошел фильм Памелы Толы "Стальные леди" и картину "Преимущества путешествий поездами" Аритса Морено.

Сюжет "Триумфа" основан на реальной истории. Не слишком удачный и безработный актер Этьен берется руководить тюремным театральным кружком. Для постановки он выбирает знаменитую пьесу "В ожидании Годо" Сэмюэля Беккета. У актеров и режиссера складываются уникальные отношения. У Этьена появляется шанс преуспеть.