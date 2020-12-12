Экоактивисты напомнили о невыполненных обещаниях Парижского соглашения

В Берлине экоактивисты устроили акцию в честь пятилетия подписания Парижского соглашения о климате. У Бранденбургских ворот участники молодежного движения "Пятница ради будущего" выложили свечами надпись: "Борьба за 1,5 градуса" - если глобальное потепление превысит данные показатели, это может обернуться катастрофическими последствиями для планеты. Об этом в свое время говорили и сами лидеры стран-участниц международного договора.

Акция прошла в преддверии климатического саммита ООН и после того, как члены ЕС договорились сократить объем выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году, по сравнению с уровнем 1990-х.

"Нас удручает то, что очень мало стран выполняют данные в Париже обещания. Очень немногие из них полностью выполнили те из обещаний, что касались экономики и общества", - заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По данным ООН, 2020 год может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений, и к 2024-му глобальная температура может уже превысить доиндустриальный показатель на 1,5 градуса.

Об этом напоминает шведская экоактивистка Грета Тунберг: "Пять лет назад мировые лидеры подписали Парижское соглашение и обязались сдерживать повышение температуры воздуха на планете в пределах двух градусов по Цельсию, а в идеале сделать все, чтобы не допустить потепления более чем на 1,5 градуса, что необходимо для сохранения условий для жизни. С тех пор, много всего произошло. А нужные действия так нигде и не предприняты".

Экоактивисты утверждают: жители Земли уже ощущают последствия подобного бездействия. Метеорологи отмечают: уходящий год запомнится миру участившимися стихийными бедствиями, чья интенсивность значительно возросла: лесными пожарами, ураганами и землетрясениями.