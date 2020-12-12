Удар по экстремистам: в Австрии конфискованы десятки единиц огнестрельного оружия

В результате полицейских рейдов, проведенных в течение нескольких дней, в Австрии были конфискованы более 70 единиц автоматического и полуавтоматического огнестрельного оружия, а так же большие запасы боеприпасов и взрывчатых веществ. По словам главы МВД альпийской республики Карла Нехаммера, предположительно, оружие частично предназначалось для создания ультраправого ополчения в Германии.

Карл Нехаммер, глава МВД Австрии: "Для нас, поскольку мы несем ответственность за безопасность нашей страны, не имеет значения, откуда именно исходит угроза, идет ли речь о религиозных, политических или иных мотивах. Мы защитим нашу свободу и демократию ".

Расследование в Австрии длилось несколько месяцев и проводилось при содействии немецких коллег из Баварии и Северного Рейна-Вестфалии. Оружие нашли в ходе операции по борьбе с контрабандой наркотиков. Средства от продажи последних использовались для покупки оружия. В рамках дела арестованы два человека.