Албанцы протестуют после убийства нарушившего комендантский час мужчины

Несмотря на введенные из-за коронавируса ограничения, в Албании третий день подряд продолжаются массовые акции протеста. Поводом стало убийство 25-летнего жителя Тираны, который вышел из дома во время комендантского часа. Он не подчинился требованию полиции и не остановился, один из правоохранителей открыл огонь.

Начато расследование. Накануне суд принял решение оставить выстрелившего полицейского под арестом.

Ранее глава МВД республики покинул свой пост. Но манифестации не прекратились. Правоцентристская "Демократическая партия" потребовала отставки премьер-министра Эдди Рамы.

В пятницу в Тиране сотни человек собрались у здания правительства. В полицейских полетели камни и петарды, те в ответ применили слезоточивый газ и водяные пушки. В ходе столкновений пострадали более двух десятков человек. Задержаны свыше 60 протестующих.

Власти обвинили оппозицию в организации и использовании беспорядков ради собственных политических целей. Парламентские выборы в Албании должны пройти в апреле.