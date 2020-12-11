У канцлера Ангелы Меркель прорвались чувства.

Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Когда вы в последний раз видели, как Ангела Меркель выражает эмоции? Пока вы пытаетесь вспомнить, могу сказать вам, что канцлера Германии подвергли критике за её предложения ужесточить на Рождество правила борьбы с коронавирусом.

Они включают закрытие школ, ограничение социальных контактов и, в целом, большую дисциплину, чем в прошлом. В конечном итоге, решение будут принимать немецкие земли, а не федеральное правительство.

Эмоциональная Меркель

В своем выступлении в Бундестаге на этой неделе обычно сдержанная Меркель страстно высказывалась за самые строгие меры. Редко она так показывает свои чувства на публике:

"Наверное, приостанавливать обязательное образование – неправильно. Тогда нужно проводить уроки онлайн или что-нибудь ещё. Не знаю. Это не в моей компетенции, я не хочу вмешиваться. Я просто хочу сказать, что если у нас будет слишком много контактов перед Рождеством, и оно окажется нашим последним Рождеством с нашими бабушками и дедушками, то мы проявим халатность. Мы не должны этого делать, дамы и господа".

Британцы не готовы жертвовать

В том, что касается «брексита», время эмоций давно прошло. Британия перестанет следовать торговым правилам Евросоюза 31 декабря, когда закончится переходный период. Переговоры о новых правилах торговли между ними затягиваются уже многие месяцы, и обе стороны упорно отстаивают свои позиции.

Вот что сказал британский министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб несколько дней назад:

«Мы хотели бы соглашения о свободной торговле с ЕС, но мы не собираемся жертвовать основами демократических принципов в отношении рыболовства и контроля над нашими законами после переходного периода».

Тем временем, Брюссель опубликовал планы действий в чрезвычайных обстоятельствах и отдельно подтвердил, что запрет на въезд в ЕС из-за Covid-19 будет распространен и на британских гостей. Сейчас запрет на поездки относится только к третьим странам.

Торговые переговоры в тупике.

Ко мне присоединяется Николай фон Ондарза, руководитель исследовательского отдела Германского института международных отношений и безопасности, специалист по Соединённому Королевству и Европейскому Союзу.

Гробе: Итак, в среду вечером Борис Джонсон разделил трёхчасовый ужин с Урсулой фон дер Ляйен. Все надеялись, что это поможет преодолеть многомесячный тупик. Не помогло. Джонсон поехал в Брюссель заключить сделку или показать британской публике, что он искренне старается изо всех сил?

Фон Ондарза: Думаю, что пока идут переговоры, ни одна из сторон не хочет уходить из-за стола. Борис Джонсон хочет показать, что он перепробовал все возможности для достижения сделки с ЕС. Он даёт понять, что всё ещё заинтересован в сделке, но не может перейти через свои красные линии – никак и ни за что. А это значит для ЕС, что сделки не предвидится.

Гробе: Перед поездкой в ​​Брюссель Джонсон сказал своим депутатам, что ЕС хочет получить «автоматическое право» наказывать в будущем Великобританию, если она не будет следовать обновлённым законам ЕС. Похож ли он на человека, готового сделать всё возможное, чтобы договориться?

Фон Ондарза: Я думаю, что такую манеру поведения мы наблюдали у разных британских премьер-министров за последние десять лет. Они едут в Брюссель и делают вид, что сражаются с европейским драконом, с брюссельской бюрократией. Так что, по-моему, это очередная драма в политическом театре, предназначенная для его аудитории. Все мы знаем, что если бы он хотел пойти на компромисс, то сказал бы: "мне удалось пошатнуть европейские позиции, я как могу выступаю против соблюдения этих законов". Но если он не хочет компромисса, то он будет повторять снова и снова, что мол "Брюссель не хочет идти вместе с нами, нашим путем. Теперь мы, Соединённое Королевство, должны идти своим путем, и мы достаточно сильны, чтобы делать это". Так что он готовит почву для обоих вариантов - сделки и отказа от сделки.

Гробе: Мы давно знаем, что требования Евросоза и мечты сторонников «брексита» несовместимы. Мы также знаем, что негативные экономические последствия будут ощущаться в Британии сильнее, чем в ЕС. Мой вопрос: должно ли что-то стать хуже, прежде чем станет лучше? Видите ли вы новые переговоры в будущем?

Фон Ондарза: Лично я весьма скептически отношусь к идее о том, что для достижения соглашения нам сначала нужен её провал. Я думаю, что сейчас уходит действительно последний шанс найти полюбовное решение «брексита». Если мы не заключим сделки, то, как вы говорите, для Соединённого Королевства будут очень негативные последствия. Британское правительство сделает все, чтобы возложить ответственность за эти негативные последствия на Европейский Союз. Так что, на мой взгляд, путь обратно за стол переговоров будет очень трудным и долгим. Если мы не достигнем соглашения в декабре, то, я думаю, нам придется готовиться к очень, очень долгому и трудному периоду в отношениях между Великобританией и ЕС.

Леннон - символ единства

Будем надеяться, что отношения между европейцами и британцами не пострадают, и люди всегда будут делать различие между политическим и личным.

На этой неделе поклонники популярной музыки отметили 40-летие убийства экс-битла Джона Леннона в Нью-Йорке. Этот человек своим искусством отстаивал безусловную любовь и мир, не знающий границ.

Леннон никогда не занимался политикой и не вёл кампанию по какой-то конкретной проблеме. Однако с тех пор его послания находили отклик у миллионов и миллионов людей.

Спустя 40 лет после своей смерти Леннон по-прежнему остается иконой британской культуры - и европейской культуры, раз уж на то пошло. Он символ единства, а не разделения.