Саммит Евросоюза получился сложным и важным

В Брюсселе завершилась в пятницу одна из самых сложных встреч в верхах Евросоюза. Лидеры подтвердили свою приверженность принципам правового государства. Наказание за их нарушение Венгрии и Польши отложено до тех пор, пока согласие на это не даст Европейский суд.

Расширены принятые в октябре санкции ЕС против Турции за проводимое ею бурение на морском шельфе, который считается частью экономических зон Греции и Кипра.

"Такой шаг очень важен для защиты наших геополитических интересов как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе, - сказал глава Совета ЕС Шарль Мишель. - А краткосрочная задача — выполнить в то, что было решено в октябре".

Президент Франции Эммануэль Макрон добавил, что результатов давления на Турцию пока нет, но одобренные в октябре санкции будут реализованы в ближайшие недели.

Новые ограничения косаются ряда турецких граждан и организаций, но обсуждение более серьезных мер отложено Евросоюзом до марта.

Председатель Еврокомиссии предупредила о возможности провала торговых переговоров с Великобританией. Главы государств и правительству решили, им не стоит обсуждать этот вопрос с премьер-министром Борисом Джонсоном по отдельности, и что их интересы и дальше должна представлять Урсула фон дел Ляйен.

Вероятно, самый важный итог саммита - принятие общего бюджета на следующие и Фонда экономического восстановления после пандемии. Венгрия и Польша сняли с этих инструментов своё вето, наложенное в знак протеста против давления со стороны других стран.

"Это соглашение поможет нам дать решительный ответ на кризис и одновременно защитить верховенство права, - сказала Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. - Теперь обеспечено финансирование, у нас есть средства для действий. Я рада, что вместе с председателем ЕС Германией мы также смогли одобрить предложение о новой климатической цели Евросоюза".

Эта цель - сократить на 55% к 2030 году выбросы углекислого газа, хотя это лишит работы польских шахтеров. В том, что странам ЕС удалось договориться по всем этим вопросам, важную роль сыграла немецкий канцлер Ангела Меркель.