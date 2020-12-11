Германия на пороге жёсткого карантина

В Германии количество заражений коронавирусом достигло нового рекорда – 30 тысяч случаев в сутки. Об этом свидетельствуют данные института имени Роберта Коха. Лотар Вилер, директор этого крупнейшего в Германии центра изучения инфекционных заболеваний, призвал власти ужесточить ограничительные меры, чтобы сократить количество близких контактов между людьми.

С начала ноября в Германии действует частичный карантин. В начале недели с предложением ввести на Рождественские праздники общенациональный локдаун выступила Германская академия естествоиспытателей «Леопольдина». О решении ввести жесткий карантин сразу после Рождества уже объявили власти земли Баден Вюртемберг.

Число инфицированных в Германии с начала пандемии составило 1 272 078. Почти 21 тысяча заболевших скончались. Выздоровели 922 100 человек.