Компания Airbnb вышла на биржу

Триумфальный дебют — акции онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья Airbnb на закрытии торгов подорожали почти вдвое. Выход компании на биржу стал одним из крупнейших в этом году. В первые минуты сессии на фондовой площадке Nasdaq стоимость ценных бумаг подскочила на 140%

Гендиректор и основатель компании Airbnb Брайан Чески говорит: "В последние годы мы пытались вести дела как публичная акционерная компания и весь мир пристально следил за нами. Но это не так сложно, как быть туристической компанией во время пандемии. Мы смогли проделать большую работу.

По итогам торгов рыночная капитализация Airbnb превысила 100 млрд долларов— почти в пять раз больше, чем оценка стоимости в начале пандемии. На фоне убытков в течении года руководство компании привлекло срочный кредит, урезало расходы, сократило четверть рабочих мест

За первые девять месяце прибыль Airbnb упала на треть. Компания контролирует 39% мирового рынка краткосрочной аренды жилья.