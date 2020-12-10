После ковида — в санаторий

Российские санатории разворачивают программы реабилитации для людей, переболевших Covid-19. По данным российского минздрава, примерно каждый десятый очень тяжело переносит болезнь. Основные последствия — упадок сил, одышка, поражение лёгких, но бывают и многие другие симптомы. Поэтому пациентами занимаются врачи самого разного профиля.

"После двух программ, даже после первой, мне уже энергетически лучше стало, исчезло сонное состояние, когда сил нет", — рассказывает одна из пациенток.

Реабилитационные программы появляются и во многих больницах, но лидируют санатории и курорты. Многие из них подчёркивают, что для поездки к ним достаточно направления из поликлиники. Однако и для самих курортов, и для российских туроператоров "реабилитационные" путёвки становятся шансом хоть немного компенсировать огромные потери из-за запрета туризма.