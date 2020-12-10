Чем заправлять и заряжать "чистый" транспорт?

Евросоюз поставил перед собой задачу достичь углеродной (или климатической) нейтральности. Для этого нужно сократить за 30 лет выбросы парниковых газов на 90% и увеличить их поглощение, а также сделать "чистым" транспорт, заставить граждан больше экономить энергию и меньше путешествовать. Еврокомиссия составила поэтапный график этой реформы.

К 2030 году влияние на климат сотни европейских городов должно стать нейтральным. Протяжённость высокоскоростных железнодорожных трасс должна увеличиться вдвое.

На рынок должны поступить морские суда с нулевым выбросом вредных газов. Правда, оборудовать их ядерными силовыми установками невозможно по политическим причинам. Такие же суда, но воздушные, появятся к 2035 году. Они тоже вряд ли смогут летать на энергии солнца, ветра или воды. К тому времени, видимо, придётся изобрести вечный двигатель или обойти закон сохранения энергии.

А к 2050 году Брюссель хочет, чтобы грязного выхлопа не было у новых легковых и грузовых автомобилей, фургонов и автобусов. При этом должен удвоиться объём перевозок по железным дорогам.

Как предвидит Еврокомиссар по транспорту, всё это приведёт к большим переменам в экономике и решительной декарбонизации - то есть сокращению выбросов углекислого газа.

«Чтобы стимулировать внедрение машин с нулевым и низким уровнем выбросов, нужно запланировать производство к 2030 году 30 миллионов таких автомобилей и 80 тысяч таких грузовиков, - сказала Адина Валеан. - Для этого мы должны развернуть новую дорожную инфраструктуру и наладить обслуживание электромоторов. К 2025 году нужно создать 1 миллион точек зарядки, а к 2030 году - 3 миллионов точек зарядки. Такие цели мы ставим для декарбонизации транспорта».

Неправительственная организация «Транспорт и окружающая среда», устами своего директора по авиации, осторожно приветстваовала план Еврокомиссии:

«Он амбициозен, - сказал Эндрю Мерфи. - В нём охвачены все виды транспорта, которые необходимо как можно быстрее декарбонизировать. Там много интересных идей. Но эта стратегия только начинает осуществляться. Необходимо проделать большую работу, особенно над деталями. Посмотрим, к примеру, что произойдет в авиационном секторе. Еврокомиссия сегодня заявила: давайте переведём самолёты на новое топливо, которое сделает рейсы экологичне. Но мы не знаем, какое именно топливо надлежит использовать. Будет ли это биогорючее, производимое из сельскохозяйственных культур, которые оказывают ужасное влияние на климат? Или предстоит переключить самолёты на электроэнергию из возобновляемых источников. Всё это ещё нужно создать заново. Но многое будет решено в 2021 году ».

Пока же в Европейском Союзе на транспорт приходится четверть общих выбросов газов, вызывающих парниковый эффект. Это загрязнение даже увеличилось в последние годы.