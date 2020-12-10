Бюджет и фонд восстановления ЕС разблокированы

Главы государств и правительства Евросоюза достигли соглашения о его бюджете на следующие 7 лет и Фонде восстановления после того, как своё вето сняли Венгрия и Польша. Об этом объявил на Саммите в Брюсселе его председатель, глава Евросовета Шарль Мишель.

"Теперь мы можем снова строить нашу экономику, осуществлять зелёный и цифровой переход", - написал он в Twitter.

Венгрия и Польша блокировали бюджет и фонд восстановительный после пандемии из-за того, что руководство Евросоюза выдвигало в качестве условия финансирования стран-членов ЕС соблюдение ими принципов правового государства.

Накануне стало ясно, что такой механизм не заработает без согласия Европейского суда.