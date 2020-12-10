Трагедия в Бадалоне: в результате пожара на заброшенной фабрике погибли нелегальные мигранты

По меньшей мере два человека стали жертвами пожара в испанском городе Бадалона, расположенном недалеко от Барселоны. Есть опасения, что число погибших будет расти. Огонь вспыхнул на заброшенной промышленной фабрике, где проживали от 70 до 150 нелегальных мигрантов.

Спасаясь от огня люди в отчаянии забирались на крышу здания или выпрыгивали из окон. К месту инцидента прибыли 26 пожарных бригад. Спасателям удалось эвакуировать из опасной зоны не менее 30 человек. Семнадцать мигрантов пострадали. Из них пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Причины пожара еще предстоит выяснить. В здание попасть невозможно. Есть угроза его обрушения. По одной из версий, возгорание могло начаться из-за упавшей свечи. Работы аварийных служб продлятся несколько дней.

Премьер-министр Испании Педро Санчес сказал, что глубоко сожалеет о человеческих жертвах. Глава правительства так же выразил благодарность службам экстренной помощи. Местные власти обещают оказать позаботиться о пострадавших.