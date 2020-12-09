Когда иммигранты прибывают в новую для себя страну, принимающие власти обычно пытаются вовлекать их в местную общественную жизнь и экономическую активность. О том, как справляются с этим 52 государства мира, говорит только что опубликованный доклад под названием «Индекс политики по интеграции миграции».

В первую десятку наиболее успешных в этом отношении попали 5 стран Евросоюза - Швеция, Финляндия, Бельгия, Ирландия и Португалия. Они получили по 64 или больше баллов из 100. За ними следуют Канада, Новая Зеландия, США, Австралия и Бразилия.

В подсчетах участвовал философ и социолог Томас Хаддлстон:

«Интеграционная политика со временем постепенно улучшается. С 2014 года средний показатель вырос на 2 балла по нашей 100-балльной шкале. Страны ЕС поднялись на 1 балл - как в Западной Европе, так и в Центральной Европе».

Индекс определяет процесс интеграции как «Всеобъемлющий», «Обеспечивающий равенство лишь на бумаге», то есть не предоставляющий вновь прибывшим равных возможностей, «Временный», когда им трудно обосноваться в каком-то месте надолго, и «Иммиграция без интеграции» - когда они остаются вне общества.

В ноябре Брюссель обнародовал план поощрения стран-членов ЕС на решительную реализацию их собственной интеграционной политики. Его утвердил вице-председатель Еврокомиссии Маргаритис Схинас:

«Именно интеграция и вовлечение помогают нам бороться с ксенофобией, изоляцией, радикализацией и отношением типа «мы против них». Нам необходимо укреплять взаимное уважение и развивать у мигрантов чувство принадлежности».

Но представитель правых политических сил, член Европарламента из Румынии Кристиан Терхеш опасается, что в результате Европа будет терять свои традиционные ценности, и перенимать чужие.

«Нельзя говорить о Евросоюзе, нельзя говорить о западных ценностях, не признавая важную роль иудео-христианских ценностей. Нам нужно делать на этом упор, чтобы помочь этим людям, которые приезжают сюда, лучше интегрироваться».

Томас Хаддлстон считает, что важность интеграционной (инклюзивной) политики показала пандемия коронавируса:

«Иммигранты в странах с более инклюзивной политикой в конечном итоге получают доступ к здравоохранению, более приближённый к местному уровню. Это предупреждение на будущее. Если мы хотим избавиться от Covid-19, нам понадобится инклюзивная политика в области здравоохранения. "

В «Индексе политики по интеграции миграции» участвовавшие страны в среднем получили по 50 баллов из 100. Это указывает на то, что смешивание в них местного населения и приезжих может считаться успешными примерно в половине случаев.