Самый большой в мире айсберг сняли британские пилоты

Cамый большой айсберг в мире удалось сфотографировать летчикам Королевских военно-воздушных сил Великобритании. Ледяная глыба площадью 4200 кв. км дрейфовала в сторону острова Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов в Атлантическом океане.

Айсберг известен под номером А68а. Три года назад он откололся от ледникового поля Ларсен С в Антарктиде, площадь которого составляла почти 6000 кв.км. С тех пор он постепенно теряет массу, так как от него откалываются новые куски. На снимке хорошо видны разломы и трещины.

Учёные опасаются, что айсберг А68а может застрять на мелководье на многие годы, что создаст угрозу для местной экосистемы, а также станет проблемой для тюленей и пингвинов, которым будет сложно найти поблизости еду.