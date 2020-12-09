Прогресс на переговорах о бюджете ЕС?

Польша и Венгрия достигли предварительного соглашения с руководством Евросоюза относительно семилетнего бюджетного плана и Фонда восстановления экономики ЕС. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Милошем Земаном, подчеркнув при этом, что переговоры продолжаются.

Обе страны возражают против увязки предоставления финансовой помощи из союзного бюджета с оценкой Брюсселем состояния политических институтов в каждой из стран Евросоюза. По мнению Будапешта и Варшавы, такая увязка открывает путь для произвола.

По данным информационного агенства Блумберг, некий прорыв на переговорах был достигнут при посредничестве Германии, которая сейчас председательствует в Евросоюзе.