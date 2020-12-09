Богатая повестка дня брюссельского Саммита ЕС

В Брюсселе в четверг откроется встреча в верхах Евросоюза, повестка дня которой обновляется до последнего момента. В ней будет вопрос об общем бюджете на предстоящие 7 лет. Главы государств и правительств, возможно, обсудят торговую сделку ЕС с Великобританией (если её ещё можно будет заключить), или последствия провала двусторонних переговоров. Каким будет исход - во многом зависит от встречи в среду вечером премьер-министра Бориса Джонсона с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Мы определенно достигли перепутья, - сказала Яннике Ваховяк из Центра европейской политики. - Технические переговоры продвинулись так далеко, как это было возможно. Мы знаем, что текст соглашения на более чем 95% готов и заверен юристами. Но осталось преодолеть те же препятствия, что стоят уже многие месяцы. Это рыболовство, соблюдение правил честной конкуренции и контроль за выполнением всей сделкой. Необходимо преодолеть эти остающиеся препятствия политическим вмешательством ».

Есть надежда на то, что лидеры ЕС одобрят соглашения, достигнутое накануне Варшавой, Будапештом и Берлином. Это позволит разблокировать бюджет и Фонд восстановления после пандемии. Депутат Европарламента из Нидерландов надеется, что Венгрия и Польша снимут своё вето, наложенное в знак протеста против давления со стороны других стран.

«72% венгерских граждан поддерживают требование о том, чтобы условием для предоставления средств Евросоюза было соблюдение принципов правового государства. Это делается для венгров, а не для голландцев, немцев или французских граждан Евросоюза, - сказала Кати Пири. - Это делается для того, чтобы европейские деньги дошли до тех венгров и поляков, которые в них нуждаются, и не попали в коррумпированные карманы их лидеров ».

Первоначально предполагалось обсудить на саммите изменения климата, санкций против Турции за её агрессивное поведение в Восточном Средиземноморье и пандемию. В итоге дискуссии по столь многим вопросам могут затянуться, и лидерам придётся принимать важные и трудные решения.