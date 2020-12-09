Брюссель разработал для ЕС план антитеррористических мер

Под влиянием недавних терактов во Франции и Австрии Европейская комиссия разработала для стран Евросоюза новую программу антитеррористических мер. Её главные задачи - лучше предвидеть угрозу и эффективнее реагировать на неё. Они должны быть достигнуты путем усиления сотрудничества по охране границ и координации действии полицейских сил.

«Европейский образ жизни и то, что мы отстаиваем, должно быть защищено. Мы полны решимости охранять эту модель, - сказал вице-председатель Еврокомиссии Маргаритис Схинас. – К нам открыт путь для других людей, желающих приобщиться к европейскому обществу и наслаждаться ими. В то же время должны быть способны защищать его от всех, кто хочет разрушить то, что мы построили».

В программе придаётся особое внимание борьбе с радикализмом. Для его предотвращения будет вестись разъяснительная работа в тюрьмах. Предусмотрены также новые возможности для удаления из интернета и соцсетей материалов, связанных с терроризмом. Спецслужбы разных стран получат больше доступа к базам данных и расшифровками сообщений, которыми обмениваются преступниками.

Эксперт Европейского центра стратегической разведки и безопасности считает, что развивать это сотрудничество в цифровой сфере непросто:

«Это вопрос, о котором мы говорим в течение многих лет, но пока не найдено достаточных решений, - Клод Монике. - Нам приходится постоянно просить помощи у компаний, которые управляют социальными сетями. Большинство из этих компаний не являются европейскими. Так что наши возможности чрезвычайно ограничены, и мы полагаемся на их добрую волю ".

Наконец, Еврокомиссия предлагает усилить мандат Европола. Эта полицейская службе сможет брать на себя инициативу и координировать общие усилия по расследованию конкретного дела, если не ясно, в чьей национальной юрисдикции оно находится.