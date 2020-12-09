Датская служба безопасности и разведки PET объявила о задержании российского шпиона. В официальном сообщении сказано, что речь идёт о россиянине, который находится под стражей с начала июля. Он на постоянной основе проживал на территории Дании.

По версии следствия, обвиняемый передавал российских спецслужбам за деньги конфиденциальную информацию, в частности, об энергетических технологиях. Прокуратура намерена просить приговорить фигуранта дела к тюремному сроку и депортации. По закону ему грозит до 6 лет лишения свободы. Судебные слушания, как ожидается, будут проходить за закрытыми дверями.

Москва расценила это дело как «очередной этап антироссийской истерии со стороны Копенгагена» и «охоту на ведьм». В заявлении МИДа сказано, что обвиняемый свою вину не признаёт. С момента задержания консульство России оказывает ему необходимую помощь.

Министерство иностранных дел сетует, что под ударом из-за таких обвинений оказывается деятельность российских специалистов на территории Дании. При этом на Смоленской площади надеются на справедливый исход судебного разбирательства.