В Британии стартовала массовая вакцинация

В Великобритании во вторник стартовала массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Первыми прививку получают те, кто находится в группе риска.

Это сотрудники медико-социальных учреждений и пожилые люди. Рассказывает пенсионерка Маргарет Кинан, которой на следующей неделе исполнится 91 год.

"Я скажу так: сделайте прививку. Сделайте прививку, защитите себя, это бесплатно. И на фоне происходящего, это вообще одна из немногих хороших новостей. Я это сделала, и вы сможете. Это ужасная болезнь. И если мы хотим покончить с эпидемией, надо принимать меры предосторожности, привившись от COVID-19", - уверена она.

На сегодняшний день, Британия по числу летальных исходов от киронавирусной инфекции, особенно среди представителей старшего поколения, занимает одно из первых мест в мире.