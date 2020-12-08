Возвращение ночных поездов

Австрия, Германия, Франция и Швейцария договорились возобновить курсирование ночных поездов из одной страны в другую.

Согласно новому плану, принятому на встрече совета министров транспорта Евросоюза, два из этих маршрутов будут возобновлены уже в декабре следующего года. Речь идет, во-первых, о ночном рейсе Париж-Вена, который с 1883 года обслуживался знаменитым «Восточным экспрессом», но прекратившем свое существование в 2007 г. Правда, на сей раз поезд будет курсировать не через Страсбург, а через город Мангейм в Германии. Также план предусматривает запуск ночных поездов по маршруту Амстердам-Кёльн-Цюрих.

С 2023 г. ночным поездом можно будет доехать из Парижа и Брюсселя до Берлина, а с 2024 г. – из Цюриха в Барселону.

Как подчеркивают железнодорожники, поездка на поезде сопровождается меньшим выбросом парниковых газов, чем авиаперелёт.