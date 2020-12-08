Гора сюрпризов: Эверест "подрос" почти на метр

Эверест - мечта всех альпинистов. Эта высочайшая вершина планеты, которую называют Джомолунгмой и Сагарматхой, не перестает преподносить сюрпризы. Власти Китая и Непала на территории которых находится "крыша мира" официально объявили новую высоту Эвереста - 8848 метров и 86 сантиметров. Известная ранее высота этой снежной трехгранной пирамиды (ее измерили в 1954 году ) была на 86 сантиметров ниже.

Прадип Кумар Гьявали, глава МИД Непала: "В этот исторический момент, после проведения всех геодезических работ и оценки их результатов соответствующими департаментами наших стран, я рад сообщить о новой высоте Джомолунгмы Сагарматхи 8 километров 848 метров и 86 сантиметров над уровнем моря".

Планы провести повторное измерение Джомолунгмы возникли у властей Непала на фоне предположений ученых о том, что гора стала ниже после разрушительного землетрясения весной 2015 года. Геодезисты достигли вершины Эвереста в мае прошлого года. Специалисты из КНР так же совершили восхождение в мае ткущего года. В Китае назвали Эверест "пиком китайско-непальской дружбы".