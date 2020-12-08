Академия наук Германии призывает к национальному локдауну

Национальная академия наук Германии «Леопольдина» призывает ввести в стране жесткий карантин. В заявлении учёных говорится, что нынешние меры по сдерживанию пандемии недостаточно эффективны.

Чтобы добиться снижения заболеваемости, эксперты предлагают не просто отказаться от анонсированного смягчения санитарных ограничений, но и объявить общенациональный локдаун с 14 декабря по меньшей мере до 10 января. Они отмечают, что сейчас такие меры нанесли бы менее значимый урон обществу — научные и образовательные учреждения уходят на зимние каникулы, многие компании сворачивают свою деятельность на время праздников.

Если правительство Германии прислушается к мнению академиков, то в стране могут быть отменены все массовые мероприятия, закроются магазины (за исключением продуктовых), учебные заведения. Официальные встречи в таком случае должны будут проходить в онлайн-формате, а от предприятий потребуют перевести как можно больше сотрудников на удалённую работу.

В целом «Леопольдина» выступает за изменение политики по борьбе с коронавирусной пандемией. В заявлении говорится, что в Германии необходимо ввести четкий понятный свод правил, которые действовали бы не территории всей страны. Так должно быть определено, при каком числе случаев заражения на 100 тыс. жителей какие меры должны вступать в силу.

По данным института Роберта Коха, за последние сутки в Германии зарегистрированы свыше 15 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 380 инфицированных. Общее официальное число жертв пандемии в Германии почти достигло 20 тысяч. Заболели с начала эпидемии более 1 млн 200 тыс. человек. Самый высокий уровень заболеваемости в пересчёте на 100 тыс. жителей регистрируют в Саксонии, Берлине и Баварии.