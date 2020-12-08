40 лет со дня гибели Леннона

Ровно 40 лет назад, 8 декабря 1980 г, в Нью-Йорке пятью выстрелами в спину был застрелен Джон Леннон, основатель группы «Битлз», к моменту своей смерти уже десять лет занимавшийся сольной карьерой. На печальную годовщину отреагировали в твиттере соратники Леннона по легендарному квартету Пол МакКартни и Ринго Старр, сын музыканта Джулиан Леннон и его вторая жена Йоко Оно, которая находилась рядом с мужем в момент убийства.

Убийца Джона Леннона Марк Чепмен объяснил свой поступок тем, что он разочаровался в своем прежнем кумире. Он продолжает отбывать пожизненное заключение в американской тюрьме, все прошения о его досрочно-условном освобождении были отклонены судом.

Квартет «Битлз», основанный в Ливерпуле в 1960 г. Ленноном, Маккартни, Джорджем Харрисоном и Ринго Старром, стал самым коммерчески успешным музыкальным коллективом в истории: число проданных копий его аудиозаписей превысило 600 млн. Группа просуществовала до 1970 г., оказав колоссальное влияние на развитие поп-музыки. Леннон был автором музыки, текстов и исполнителем десятков песен, ставших хитами во всем мире.

В 1970-е гг. Джон Леннон продолжил заниматься музыкальным творчеством в соавторстве с Йоко Оно. Он сочетал его с политическим активизмом, выступая за мир и разоружение. В 1971 г. пара переехала из Великобритании в США и поселилась в Нью-Йорке. Последний альбом Джона Леннона вышел в 1980 г. за три недели до трагической гибели.