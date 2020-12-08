Адвокат Трампа заразился коронавирусом

Личный адвокат действующего президента США Дональда Трампа заразился коронавирусом. 76-летний Руди Джулиани из-за возраста входит в группа риска и отправлен на лечение в больницу Джорджтаунского университета в Вашингтоне. О тяжести симптомов не сообщается.

В своем твиттере Джулиани написал, что чувствует себя хорошо и поблагодарил всех за добрые пожелания. О болезни своего адвоката сообщил также и Дональд Трамп. По его словам, Джулиани — величайший на данный момент мэр в истории Нью-Йорка.

Адвокат Трампа ведет судебные тяжбы по поводу предполагаемых нарушений на прошедших президентских выборах и в последние дни совершил много поездок по стране. На большинстве встреч он был замечен без защитной маски, он также отказался от самоизоляции после близкого контакта с инфицированным в штаб-квартире Национального комитета Республиканской партии.