Венгрия и Польша отклонили ультиматум Евросоюза

Венгрия и Польша продолжают препятствовать принятию бюджета Евросоюза и Фонда восстановления после пандемии. Во вторник в Брюсселе стало известно о наличии запасного плана, который заключается в отлучении Будапешта и Варшавы от восстановительного фонда.

А министр иностранных дел Венгрии напомнил, что они отвергают увязку финансирования стран-членов с соблюдением ими принципов правового государства, которые он сравнил с фантастикой:

«Трудно трактовать научную фантастику и вырабатывать на её основе позицию по международным отношениям, - сказал Петер Сиярто. - Позиция Венгрии не нова, она не изменилась с годами. Мы отвергаем увязку использования ресурсов ЕС и обычных денег с неизвестными и неопределенными политическим соображениям ".

Ранее министр говорил, что ЕС предъявляет своим восточневропейским членам слишком широкий круг требований о демократии, свободе слова и независимости судов.

И Венгрия, и Польша больше получают из бюджета ЕС, чем в него вносят. В Фонде восстановления из 750 млрд евро 23 млрд предназначены для Польши и 4,3 млрд для Венгрии.

Сотрудник Германского фонда Маршалла (США) предупреждает, что Венгрия и Польша могут дорого заплатить, если и дальше будут блокировать общие финансовые инструменты:

«Это обернулось бы серьезной изоляцией обеих стран и потерей ими многих европейских перспектив, - сказал Даниэль Хегедус. - Думаю, не будет преувеличением утверждать, что это приведёт к значительному внутриполитическому кризису для обоих правительств. Трудно даже представить, что случится, когда их национальная экономика и общества будут лишены этого необходимого горшка с деньгами ».

Евросоюз выдвинул Венгрии и Польше ультиматум с требованием снять вето, но он был отклонен. Теперь бюджет и Фонд восстановления, возможно, будут приняты без этих стран.