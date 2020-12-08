Общие и разные заботы Евросоюза и Африки

Вакцинация от коронавируса и сокращение государственного долга в странах Африки — таковы основные темы, которые будут обсуждаться руководителями Европейского союза и Африканского союза на видеоконференции в среду. Эта виртуальная встреча направлена на продолжение двустороннего диалога перед 6-го саммитом ЕС-АС, который пришлось перенести на 2021 год из-за пандемии.

Об основных пунктах повестки дня конференции корреспонденту Euronews Изабель Маркеш да Силва рассказал Мо Ибрахим. Это британский предприниматель и филантроп суданского происхождения.

Ибрахим: Covid - это глобальная пандемия, и никто не может объявить о своей победе над вирусом. Нам нужна глобальная победа. Так что, если Covid не закончится в Африке, он не закончится в Европе.

Euronews: Относительно социальных и экономических последствий распространения Covid-19 в Африке. Какие европейские финансовые меры будут лучшим ответом на них?

Ибрахим: Наш долг в 2020 году составлял около 44 млрд долларов. Нам разрешили его не обслуживать в течение шести месяцев. Но нам нужен мораторий до 2021 или, может быть, 2022 года. Часть финансовой помощи следует перевести иностранным инвесторам для управления некоторыми инвестиционными рисками, и это может иметь огромный эффект.

Euronews: ЕС назвал «зелёную сделку" и цифровизацию основами для своего восстановления. Он хочет иметь партнёрские отношения с Африкой в этих областях. Каковы ваши ожидания на этот счёт?

Ибрахим: Важно развивать энергетику в Африке. У половины наших людей нет электричества. Мы не можем строить экономику, если у вас нет электричества. У вас не может быть безопасного общества без электричества. Нам необходимо улучшить нашу систему образования и профессиональной подготовки наших молодых людей, что они были пригодны для работы в 21-м веке.

Euronews: Предложенный Евросоюзом Пакт миграции и убежища направлен на достижение баланса между законным импортом рабочей силы и возвращением обратно людей, которые не имеют права остаться в ЕС. Можно ли это сделать, по-вашему, с соблюдением прав человека и интересов африканских людей?

Ибрахим: Африканские мигранты составляют менее 14% от общего числа мигрантов в мире. Если мы создадим возможности для людей там, где они живут, то, скорее всего, они не переедут в Европу. В этой связи необходимо положить конец конфликтам. Поэтому очень важно, что африканские лидеры проводят на этой неделе конференцию на теме «Заставим оружие молчать». Нам нужен мир.