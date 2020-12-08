Отчаянный визит Джонсона в Брюссель для спасения сделки о "брексите"

Переговоры о будущих торговых отношениях между Евросоюзом и Великобританией зашли в тупик. В Брюсселе говорят, что их представители Мишель Барнье и Лорд Фрост исчерпали возможности для заключения сделки. Диалог выйдет на более высокий уровень, когда Председателя Еврокомиссии Урсулу фон дел Ляйен посетит в среду премьер-министр Борис Джонсон.

«Я должен быть с вами честен: ситуация на данный момент очень сложная, - сказал он. - Думаю, наши друзья должны понять: Соединённое Королевство вышло из Европейского Союза, чтобы иметь возможность демократического контрлоля за своими делами. Кроме того, существует проблема совместного рыболовства, где мы ещё очень далеки друг от друга. Но надежда умирает последней. Я постараюсь сделать все, чтобы с этим разобраться, если возможно».

Но во вторник был достигнут некоторый прогресс. Сторонам удалось договориться о проверке грузов, перемещающихся по суше между Северной Ирландией и Ирландской республикой. В результате, таможенный досмотр не будет осуществляться в море, что могло бы экономически отрезать Ольстер от остальной части Соединённого Королевства. Великобритания лишилась оснований нарушать Североирландский протокол своего соглашения о выходе из ЕС.

Вице-председатель Еврокомиссии приветствовал ликвидацию этого потенциального очага напряженности:

«Наша цель всегда была защитить Белфастское Соглашение Страстной пятницы, поддержать мир, стабильность и процветание на острове Ирландия, - сказал Марош Шефчович. - При этом нужно сохранить целостность единого рынка ЕС».

Политики континентальной Европы опасаются огромных потерь, которыми чреват внезапный разрыв многочисленных связей с Британскими островами.

«Особенно в Европарламенте, но также и в европейских столицах, растёт нетерпение, - сказала Кати Пири, социалист из Нидерландов. - До окончания переходного периода осталось три недели, а мы всё ещё не знаем, сможем ли мы вообще договориться с британцами. Если нет, то нам придётся провести голосование за чрезвычайные меры. Нам придётся реагировать на то влияние, которое это окажет на граждан, а также на компании по всей Европе и в Британии. Они всё больше об этом беспокоятся».

Предполагается, что Борис Джонсон покинет Брюссель до полудня четверга, когда там соберутся главы государств и правительств остающихся 27 стран. Они должны утвердить, среди прочего, торговую сделку с Великобритания. Далее её должен изучить и успеть ратифицировать до Нового года Европейский парламент. Но всё это - если сделку удастся заключить.