Вакцина из бельгийского городка Пурс "спасёт мир"

Бельгийский городок Пурс до недавнего времени был известен в мире разве что своим пивом. Но теперь он играет ведущую роль в борьбе с коронавирусом. Там находится европейский завод американской фармацевтический компании Pfizer. Он производит новую вакцину против Covid-19, разработанную совместно с немецкой BioNTech.

Из 16 тыс жителей Пурса по меньшей мере 5 тыс работают в этой и трех других фармацевтических компаниях. Мэр Коен Ван ден Хёвек не только зажигает рождественскую илюминацию для местных жителей и иностранных специалистов:

«Мой приоритет - надежные отношений с компанией. Я сделаю все, что в моих силах, когда Pfizer о чем-то попросит. Мы помогли проложить дорогу между двумя её участками и дали ей лицензии на установку двух ветряных турбин».

Корреспондент Euronews Изабель Маркеш да Силва говорит, что в Бельгии велика смертность от вируса, не хватаем мест в больницах, и спрашивает "какова ситуация в Пурсе?"

«Я чувствую гордость жителей, мы теперь говорим, что спасём мир! Появилась новая надежда. Я рассчитываю, что в нашем городе будет один из 50 национальных центров вакцинации. Для меня очень важно, чтобы люди могли получить прививку недалеко от своего дома».

Евросоюз заказал 200 млн доз, но первая партия уже была отправлена на днях в Великобританию. Хранить эту конкретную вакцину приходится при температуре минус 70 градусов по Цельсию. Но Pfizer и бельгийские партнёры с этим справляются. Для безопасной перевозки вакцины по воздуху и суше используются специальные контейнеры с сухим льдом.

«Это подразделение кампании Pfizer в Пурсе удобно расположено между аэропортом Завентем, недалеко от Брюсселя, и портом Антверпена, - продолжает наш корреспондент. - Компания не хотела давать интервью, но ответила на наши вопросы в письменной форме».

Вот один из ответов: «Мы разработали инновационные решения по упаковке и хранению, чтобы удовлетворять требованиям целого ряда мест, где, как мы ожидаем, будет проходить вакцинация.__Мы будем использовать термодатчики. С помощью спутниковой системы GPS с диспетчерской вышкой можно будет отслеживать местоположение и температуру каждой партии вакцины на всём протяжении их маршрутов "

Pfizer обещает разослать до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд доз в 2021 году. Доступ к ним могут получить страны с низким уровнем доходов, если компания присоединится к инициативе COVAX.