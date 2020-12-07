Лидо-де-Марсейан: как спасти лагуну с устрицами?

Лидо-де-Марсейан: 12-километровый участок береговой линии, соединяющий городки Марсейан и Сет на юго-востоке Франции. Эта узкая полоска суши была естественным щитом озера То. Лидо и озеро лагунного происхождения образуют уникальный биотоп, которому десятилетиями угрожали эрозия и штормы, но благодаря колоссальным инфраструктурным работам, начавшимся 17 лет назад и завершившимся в прошлом году – теперь эта местность находится в относительной безопасности.

Основная идея проекта состояла не в том, чтобы бороться с морем и эрозией, а, наоборот, попытаться «договориться» с ними. Мы собираемся вернуть морю его пространство, и для этого нам нужно переместить дорогу, так мы сможем воссоздать пляж шириной 70 метров с защищающими его дюнами Ивон Изикьель руководитель отделения природных пространств, Sète Agglopôle Méditerranée

Здесь были созданы искусственные дюны с барьерами и растениями для фиксации песка. Проект также включает в себя - среди прочего - зеленую зону, благоустроенные автостоянки и новую автомобильную дорогу прямо рядом с железнодорожной.

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Общий бюджет проекта составляет 55 миллионов евро, из которых 28% финансируется региональной политикой ЕС, а остальные 72% - французскими властями.

Ставки на защиту Лидо-де-Марсейан высоки, так как солоноватое озеро То служит водохранилищем для виноградарства и разведения моллюсков. Только одна эта лагуна обеспечивает 80% производства устриц и мидий на французском Средиземноморье. Если Лидо исчезнет, а более соленое море вторгнется в лагуну, это поставит под угрозу экосистему и экономику.

Нас 500-550 устричных фермеров, предприятий... Сегодня это от 2000 до 5000 рабочих мест. Если завтра выращивание устриц прекратится, это будет не только экономическая катастрофа, но и экологическая. Мы зарабатываем этим на жизнь. Это наша земля, мы знаем о ней все. Мы можем показывать ее людям круглый год, чтобы привлечь туристов Лоран Арселла устричный фермер, Atelier & Co.

Глушитель волн — ключевой элемент в этом проекте. Геотекстильный рукав длиной в 2,5 км, заполненный песком, находится под последней волновой линией, в 350 метрах от Лидо. Его цель — разбивать и ослаблять волны. Инновационное решение, которым здесь гордятся.

Проблема береговой эрозии наблюдается во Франции, Испании, Израиле, Сенегале и Флориде. И конечно, все больше и больше заинтересованных лиц со всего мира приезжают к нам, чтобы увидеть эффект и результат этих глушителей волн Франсуа Коммен мэр Сета, президент Agglopôle

Никто не может остановить эрозию, но европейский проект сумел отвоевать землю и время для Лидо-де-Марсейан.