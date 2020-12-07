Лидо-де-Марсейан: как спасти лагуну с устрицами?
Лидо-де-Марсейан: 12-километровый участок береговой линии, соединяющий городки Марсейан и Сет на юго-востоке Франции. Эта узкая полоска суши была естественным щитом озера То. Лидо и озеро лагунного происхождения образуют уникальный биотоп, которому десятилетиями угрожали эрозия и штормы, но благодаря колоссальным инфраструктурным работам, начавшимся 17 лет назад и завершившимся в прошлом году – теперь эта местность находится в относительной безопасности.
Здесь были созданы искусственные дюны с барьерами и растениями для фиксации песка. Проект также включает в себя - среди прочего - зеленую зону, благоустроенные автостоянки и новую автомобильную дорогу прямо рядом с железнодорожной.
Общий бюджет проекта составляет 55 миллионов евро, из которых 28% финансируется региональной политикой ЕС, а остальные 72% - французскими властями.
Ставки на защиту Лидо-де-Марсейан высоки, так как солоноватое озеро То служит водохранилищем для виноградарства и разведения моллюсков. Только одна эта лагуна обеспечивает 80% производства устриц и мидий на французском Средиземноморье. Если Лидо исчезнет, а более соленое море вторгнется в лагуну, это поставит под угрозу экосистему и экономику.
Глушитель волн — ключевой элемент в этом проекте. Геотекстильный рукав длиной в 2,5 км, заполненный песком, находится под последней волновой линией, в 350 метрах от Лидо. Его цель — разбивать и ослаблять волны. Инновационное решение, которым здесь гордятся.
Никто не может остановить эрозию, но европейский проект сумел отвоевать землю и время для Лидо-де-Марсейан.