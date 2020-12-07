Дело задержанных в Турции журналистов НТВ передали в суд

Дело задержанных в Стамбуле журналистов российской телекомпании НТВ передано в турецкий суд, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в МИД Турции. В чем их обвиняют, пока неизвестно.

По данным администрации провинции Стамбул, утром 3 декабря местная полиция задержала двух граждан России и сопровождавшего их гражданина Турции. Группа "вела съемку без разрешения" недалеко от центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов.

В МИД РФ сообщили, журналисты программы "Центральное телевидение" перестали выходить на связь 3 декабря. В министерстве указали, что "в последний раз полноценный контакт с ними был в четверг в 12:22, в ходе которого россияне сообщили, что их задерживают неизвестные и куда-то везут". В НТВ подтвердили информацию о задержании своих сотрудников.

"Утром 3 декабря автор Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин сообщили в редакцию о своем задержании полицейскими в Sanayi - пригороде Стамбула. Потом связь с ними прервалась", - говорится в сообщении пресс-службы НТВ.

Телеканал сообщил, что в 21:00 по московскому времени Петрушко удалось отправить короткое СМС-сообщение: "Нас почему-то до сих пор держат".

Российские дипломаты находятся в контакте с турецкими властями и проясняют информацию о произошедшем.

По неподтвержденным данным, журналисты были задержаны недалеко от здания компании "Байкар Савунма", которая производит турецкие боевые беспилотники. Компания в том числе выпускает ударный беспилотник Bayraktar TB2, который стоит на вооружении армии Турции.