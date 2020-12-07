Главы МИД ЕС утвердили "европейский закон Магнитского"

Европейский союз утвердил правовую основу для введения санкций за нарушения прав человека, где бы они не происходили. Среди них - геноцид, преступления против человечности, пытки, внесудебные расправы, произвольные аресты, торговля людьми. Уличенным в таких злодеяниях лицам будет запрещён въезд в Евросоюз, а их активы в нём будут заморожены. Решение приняли в понедельник министры иностранных дел ЕС.

В новом законе не упомянута Россия, но неформально его называют "европейским аналогом Акта Магнитского", который принят в США против против граждан России, причастных к гибели в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского.

Для введения санкций требуется согласие руководителей всех 27 стран ЕС.

"Это правило единогласия - настоящая проблема, - сказал инициатор Глобального акта Магнитского, американский финансист Билл Браудер. - Другая проблема - не предусмотрено наказание за клептократию, которая тесно связана с нарушениями прав человека. Конечно, мы празднуем сегодня это как огромное достижение, но завтра начинётся работа по оказанию санкционного давления на плохих игроков в таких странах, как Россия и Китай. Нужно добиться, чтобы принятый в ЕС закон охватывал и коррупцию".

Второй темой заседания министров иностранных дел ЕС были отношения с Турцией. На саммите в четверг против неё могут ввести санкции. Лидеры ЕС потребовали от Турции в октябре «прекратить односторонние и провокационные действия в Восточном Средиземноморье». Верховный представитель ЕС по внешней политике сказал, что крайний срок для этого истекает:

"Мы не заметили, чтобы Турция кардинально изменила курс своего поведения, - сказал Жозеп Боррель. - Напротив, ситуация в нескольких аспектах ухудшилась. Сейсморазведка в регионе продолжается. Поэтому оценка министров иностранных дел ситуации не является положительной".

Главы МИД решили также не признавать итоги парламентских выборов в Венесуэле, которые бойкотировала оппозиция. Министры посетовали на "неуважение к политическому плюрализму" и призвали венесуэльские власти и общественность срочно объединиться, чтобы начать в стране переходный процесс.