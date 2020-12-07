Лагуна То: выиграть время у стихии

Коса Лидо-де-Марсейан существовала не всегда. Она образовалась естественным путем около 6 тысяч лет назад. Ивон Изикьель был у истоков работ по ее укреплению, а также по защите лагуны То.

Ивон Изикьель, руководитель отдела природных пространств, Sète Agglopôle Méditerranée:

— Зачем были проведены эти работы? По нескольким причинам. Во-первых, потому, что дорога из Сета в Марсейан - важная связующая между двумя городами. Она позволяет получить доступ к пляжу как части туристической экономической деятельности. Во-вторых, нам нужно было сохранить отрасль разведения моллюсков в лагуне. Работы позволили поддерживать сельскохозяйственную деятельность по выращиванию мидий на Лидо, а также спасти виноградники Листель и производство местных вин. Так мы хотим сохранить хозяйственную деятельность.

Таким образом, благодаря проведенным работам мы выиграли несколько десятилетий у природной стихии, которую мы не будем предотвращать, она продолжит свою эволюцию, то есть: эрозию, повышение уровня моря с глобальным потеплением, неоспоримым фактом сегодня. Это Лидо - узкая полоска суши между морем и лагуной. В среднем вода забирает у нее один метр песка в год.... Мы воссоздали пляжи длиной от 70 до 100 метров в некоторых местах, где можно насладиться тишиной и покоем.