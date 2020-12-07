В Австрии началось массовое тестирование, но ажиотажа нет

В Австрии началось массовое тестирование на коронавирус. Правда, желающих оказалось не так много, как ожидалось. В некоторых регионах на тестирование пришел только каждый третий. Связано это в том числе с техническими проблемами при регистрации.

"Я несколько часов пыталась зайти на сайт, чтобы зарегистрироваться", — говорит жительница Вены.

С понедельника в стране отменяется жесткий карантин, и министерство здравоохранения рассчитывает на то, что массовое тестирование позволит избежать роста числа заражений в праздничные дни.

"Задача в том, чтобы выявить людей, не знающих о своем заражении, бессимптомных носителей", — говорит министр здравоохранения республики Рудольф Аншобер.

Желающие проходят экспресс-тест на антиген. Если он окажется положительным, то нужно будет также сдать ПЦР-тест, результаты которого обычно приходят в течение суток.

"Массовое тестирование — не первое, что предлагают ученые. Почему? Потому что оно, конечно, не такое сфокусированное. Вопрос в том, какая часть населения будет участвовать. Это как ловить рыбу в темноте", — считает эксперт-прогнозист, советник правительства Никки Поппер.

"Тем не менее, все эксперты сходятся в одном: чтобы массовое тестирование было эффективным, его необходимо провести еще раз. Повторное тестирование в Австрии запланировано на начало января", — передает корреспондент Euronews Йоханнес Плешбергер.