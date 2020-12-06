В Румынии открылись избирательные участки

В Румынии в 7.00 по местному (8.00 по московскому времени) открылись избирательные участки. Внесенным в списки для голосования 18 миллионам граждан предстоит избрать 136 сенаторов и 329 депутатов из более чем 7 100 кандидатов.

Парламентарии избираются сроком на четыре года. Голосование проходит по партийным спискам. Пройти в Палату депутатов пытаются также 42 независимых кандидата, а в Сенат - один. Эпидемия коронавируса внесла коррективы в традиционный избирательный процесс: так, в закрытых помещениях могут собираться максимум 20 человек, на открытом воздухе - 50.

По мнению политолога Андрея Тарану, явка может оказаться низкой (около 40 %), не только из-за пандемии: "Эпидемическая ситуация на этих парламентских выборах серьёзнее, чем во время сентябрьских местных выборов. Да и погода, как видите, не очень хорошая ... Думаю, это может отпугнуть многих".

Помимо обязательных ношения маски, измерения температуры и соблюдения дистанции, необходимо продемонстрировать удостоверение личности. В этом году, правда, власти - в связи со сложившейся ситуацией - закроют глаза на просроченные документы.

Согласно последнему перед голосованием исследованию Института маркетинга и опросов, фаворит - сформировавшая правительство меньшинства Национал-либеральная партия. Её готовы поддержать 28 % опрошенных. Далее следуют Социал-демократическая партия (23 %) и альянс "Союза за спасение Румынии" и Партии свободы, единства и солидарности (18 %).

Избирательные участки зарубежом для 4 миллионов румын, покинувших страну в поисках лучшей жизни, начали работу в субботу. По данным на этот час, проголосовали 90 тыся человек.