Составлена самая подробная карта Млечного Пути

Европейский орбитальный телескоп GAIA подготовил самую детальную на сегодняшний день трехмерную карту Млечного Пути, на которой с беспрецедентной точностью отмечены более миллиарда восьмисот миллионов небесных объектов. Телескоп был выведен на орбиту в декабре 2013 года. Наблюдения звездами позволяют ученым лучше понять процесс образования и эволюции звезд, и нашей галактики.

Гюнтер Хазингре, глава научного подразделения ЕКА: "Что мы изучаем? По существу, историю нашего Млечного Пути. Мы погружаемся в прошлое, примерно так, это делают археологи, но мы идем на многие миллиарды лет назад, во времена, когда еще не появилось Солнце. Таким образом, мы можем кое-что сказать о судьбе Млечного Пути на ранних этапах его эволюции, а это поможет предсказать, что произойдет в будущем. В настоящее время космос становится все более доступным, превращается в товар. Все больше и больше стран проявляют интерес к космическим полетам. Космос доминирует в нашей повседневной жизни. Мы уже не сможем обойтись без спутников".

За прошедшие годы участники проекта GAIA опубликовали два каталога с уточненными координатами светил. Этот - третий вариант. В рамках проекта специалисты подготовили несколько сверхточных карт ближайших окрестностей Солнечной системы. Используя полученные данные, ученые вычислили точную скорость движения Солнца вокруг центра Галактики. Замеры подтвердили, что Солнечная система, действительно, постепенно ускоряет свой ход - скорость ее движения по орбите повышается на семь миллиметров в секунду каждый год.