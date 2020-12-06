Восточноафриканский бодипозитив: в Найроби культуризму дали "зелёный свет"

В столице Кении Найроби, несмотря на множество связанных с эпидемией коронавируса сложностей, прошло первенство по бодибилдингу. Правительство страны, после нескольких месяцев перерыва, приняло решение возобновить соревнования по бесконтактным видам спорта.

Как объяснил один из организаторов, чемпионат несколько раз переносился, поскольку министерство спорта вводило всё новые ограничения и отменяло спортивные мероприятия, но им удалось в итоге преодолеть трудности.

"Тренироваться в этом году было проблематично, ведь тренажёрные залы закрылись, - рассказал Джеймс Уэсонга, один из участников соревнований. - Так что подготовка к этому важному для нашего спорта событию оказалась нелёгкой даже для организаторов. Я рад, что им все-таки удалось провести соревнования, чтобы мы продемонстрировали наши таланты".

Участницам соревнований среди женщин пришлось выстаивать в очереди, чтобы сделать причёску и наложить макияж: гримёрка была одна, и места для всех (с учётом соблюдения социальной дистанции) не хватало.