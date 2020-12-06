Рюгу расскажет от тайнах Вселенной

Новый шаг к разгадке тайны распространения жизни во Вселенной. Японский космический зонд "Хаябуса-2" сбросил на Землю капсулу с образцами грунта с астероида Рюгу. Контейнер приземлился на территории запретной зоны Вумера на юге Австралии.

Ученые говорят, что капсула находится в идеальном состоянии. 7 ноября она будет исследована на наличие газов внеземного происхождения, после чего транспортирована в Японию, где ее планируется вскрыть в специализированной лаборатории

Зонд "Хаябуса-2" был запущен к астероиду Рюгу в декабре 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима. За время нахождения в районе астероида с июня 2018 по ноябрь 2019 года японский зонд совершил две успешные посадки на его поверхность. Во время одной из них аппарат специально произвел взрыв, чтобы создать искусственный кратер и получить образцы из более глубоких слоев космического тела.

Диаметр астероида Рюгу который пересекает орбиты Земли и Марса, составляет около 900 метров. Он относится к классу C — самому распространенному из ныне изученных. В таких астероидах присутствует большое количество углерода. на поверхности таких тел можно обнаружить частички воды.