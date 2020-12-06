Оппозиция Армении выдвинула ультиматум премьер-министру

В Армении оппозиция выдвинула ультиматум премьер-министру Николу Пашину, потребовав от него уйти в отставку до 8 декабря. В ином случае оппозиция обещает организовать акции гражданского неповиновения по всей стране.

В Ереване на антиправительственную акцию протеста в субботу вышли десятки тысяч людей.

"Мы здесь собрались, чтобы избавиться от предателя Никола Пашиняна, он предал Армению, Нагорный Карабах, весь армянский народ в нашей стране и всю диаспору" — говорит участник митинга".

В манифестам обратились и священники из древнего монастырского комплекса Дадиванк, который расположен в районе, перешедшем под контроль Азербайджана.

Единый кандидат от оппозиции на должность временного премьер-министра Вазген Манукян заявил:

"Чем скорее Пашинян уйдет в отставку, тем лучше, если наше движение не приведет к результату, то люди с ним расправятся. Наше движение — наилучший способ изменить ситуацию в Армению цивилизованным путем".

В ОБСЕ призывают Армению и Азербайджан использовать новое прекращение огня для заключения долгосрочного и прочного мирного соглашения. Между тем министерство обороны Азербайджана в субботу официально подтвердило, что 10 декабря в Баку пройдет военный парад, посвященный окончанию конфликта в Нагорном Карабахе.