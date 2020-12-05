Дом-крепость для престарелых

Дом для престарелых "Саградо Корасон" в испанском Кампо-де-Криптана 9 месяцев тому назад превратился в уникальную "антиковидную" крепость. Коронавирусу сюда вход запрещён. Всё это время медицинский персонал и жители резиденции, которую держат монахини, живут в особом режиме.

"За несколько дней до того, как правительство объявило чрезвычайное положение, мы уже изолировали сами себя, и даже посещения были ограничены: допускали только одного человека от каждой семьи, да и то не разрешали ему входить в прямой контакт с нашими постояльцами", - рассказывает настоятельница - сестра Клара Моралес. Самым сложным, по её словам, было свести посещения до минимума, а потом и полностью прекратить.

Священнику Винсенту Монзанеку 92 года. Когда он выходит на смену, то побороть тоску одиночества ему помогают соседи, хотя беседа ведётся с соблюдением социальной дистанции.

"У меня есть все, что нужно, - говорит он, - я могу читать, слушать музыку, у меня есть компьютер. Всё это помогает мне выходить за пределы моей комнаты, так я могу даже совершить кругосветное путешествие".

Все, кто работает в резиденции, сократили свои социальные контакты до минимума. Теперь они заходят в центр, как в лабораторию. Здание фактически разделено на две части: так, снимать нашей съёмочной группе позволили только на первом этаже, который считается менее защищённым. В другие помещения доступа извне нет. На верхних этажах оборудовали дополнительные комнаты, чтобы изолировать друг от друга всех жителей.

"Раньше по средам все бабушки и дедушки танцевали вместе, смотрели фильмы тоже вместе, - рассказывает медсестра Сара Сарко. - _А теперь всё это радикально изменилось: резиденцию разделили на несколько секторов, и лишь те, кто живёт в одном и том же секторе, могут общаться друг с другом". _

Помощь местного населения - немаловажный фактор для выживания резиденции в Кастилии-ла-Манче, одном из наиболее пострадавших от коронавируса регионов Европы.

"Всё, что связано с доставкой продуктов, предметов первой необходимости и гигиены - это пожертвования, поступающие от жителей Кампо-де-Криптана, бесценная помощь в это трудное время", - говорит мэр города Сантьяго Лазаро.

Хуан Карлос де Сантос, Euronews:

"Опыт Дома для престарелых "Саградо Корасон" показывает, что, соблюдая строгие ограничения, и наиболее уязвимые могут выжить в условиях пандемии. Испания занимает второе место в Европейском союзе по уровню смертности среди населения старше 80 лет, уступая только Бельгии: на каждый миллион жителей в этой возрастной группе здесь приходится 7168 смертей".