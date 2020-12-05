Королевская коллекция для широкой публики

Картины из собрания Британской королевской коллекции впервые можно увидеть на специальной выставке, так как в Букингемском дворце, где хранятся произведения, идет капитальный ремонт. 65 картин размещены в расположенной рядом Королевской галерее. Шедеврами Вермеера, Рембрандта и Тициана может полюбоваться широкая публика.

Хранитель Британской королевской коллекции Десмонд Шейв-Тейлор: "Эта часть дворца превратилась в стройплощадку. Поэтому картины нужно либо убрать на хранение, либо показать людям, это отличная возможность. Картины были перевезены из дворца в Королевскую галерею, в которой созданы идеальные условия для освещения. Картины можно разместить на уровне глаз. Такая выставка может быть организованы только один раз в жизни целого поколения".

Уникальная выставка открыта для посетителей до конца января. В обычное время картины могут увидеть только официальные гости и организованные группы туристов, которым разрешено посещать Букингемский дворец, когда королева уезжает в летнюю резиденцию.

Коллекция британской королевской семьи насчитывает около семи тысяч живописных работ, десятки тысяч акварелей, гравюр и рисунков.