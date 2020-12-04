Конгресс США блокирует вывод войск из ФРГ

Конгресс США бросает вызов планам президента Дональда Трампа по выводу войск из Германии. Один из пунктов нового пакета законов к оборонному бюджету на 2021 год гласит о том, что численность американских военнослужащих в ФРГ (34,5 тыс ) не должна сокращаться ниже нынешнего уровня в течении 120 дней после того, как министр обороны представит соответствующее распоряжение на утверждение конгресса. Это фактически блокирует вывод войск до вступления в должность президента США Джо Байдена.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас приветствовал этот шаг:

"Конечно, мы рады, что, похоже, республиканцы и демократы в Вашингтоне наконец договорились по этому вопросу. И мы обязательно обсудим это с новой администрацией США в своё время".

Предпринимаемые конгрессом меры противоречат июльскому заявлению Пентагона о выводе из Германии почти 12 тыс военнослужащих США в ходе того, что было названо "стратегическим" перемещением американских сил в Европе. Президент Дональд Трамп сказал, что этот шаг будет ответом на то, что Германия не выполнила целевые показатели НАТО по расходам на оборону.