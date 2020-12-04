Британия - лидер Запада в гонке за вакцину

Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Дональд Трамп в эти дни злится - сначала он проиграл выборы, а теперь Соединённые Штаты не будут первыми в глобальной гонке за вакциной. Ещё более унизительно для него то, что проиграл Европе, а точнее Британии.

Лидер гонки за вакцину

На этой неделе Соединённое Королевство стало первой западной страной, разрешившей вакцину от коронавируса от американского фармацевтического гиганта Pfizer и его немецкого партнера BioNTech. Идёт подготовка к тому, чтобы с понедельника вводить миллионы доз сначала медицинским работникам и пожилым людям - эти группы станут приоритетными.

Предложенные премьер-министром Борисом Джонсоном карантинные меры наткнулись на серьезное сопротивление, в том числе со стороны его собственной партии. Но по поводу вакцины он предостерёг людей от чрезмерного оптимизма. Быть первым - значит шагать в неведомое.

«Я думаю, что на данном этапе нам всем очень важно признать, что это, несомненно, хорошая новость. Это очень хорошая новости, но это ни в коем случае не конец истории. Это не конец нашей национальной борьбы против коронавируса."

Тем временем,Европа борется с десятками тысяч новых инфекций каждый день и тысячами смертей - бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен - одна из жертв.

Вето Польши и Венгрии

Похоже, что ЕС получит вакцину быстрее, чем собственные средства на восстановление. Они есть, но Польша и Венгрия блокируют использование фонда за то, что Евросоюз собирается сделать верховенство права условием для получения средств.

Недовольство лидеров ЕС обоими восточными членами растет. Его выразила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен,

«Если кого-то испытывает юридические сомнения, то есть очень ясный путь. Можно обратиться в Европейский суд. Это место, где мы обычно улаживаем наши разногласия с помощью судей и правоведов. Нельзя это делать за счет миллионов европейцев, которые отчаянно ждут нашей помощи, поскольку мы находимся в глубоком кризисе ».

Другая сторона тоже испытывает разочарование. В Польше усиливаются антиевропейские настроения, особенно среди сторонников правительства. Пора признать, что ЕС и его либеральные ценности не совсем подходят для Польши, говорят эти голоса.

За "брекситом" -"полексит"?

Неожиданно вошло в оборот слово, недвусмысленно намекающее на будущем Польши: «полексит».

Ко мне присоединяется Томаш Белецкий, брюссельский корреспондент варшавской Gazeta Wyborcza , одной из ведущих польских газет.

Гробе: Итак, лидеры оппозиции предупредили, что риторика правительства может привести к выходу Польши из Евросоюза, названного заместителем министра иностранных дел «политической фикцией». Насколько серьезны эти разговоры о «полексите»?

Белецкий: Я думаю, это немного преувеличено. Но несомненно, что тон дебатов о Евросоюзе в обществе и пропровительственных СМИ всё больше напоминает дискуссии в Великобритании ещё задолго до «брексита». Несомненно, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе сегодняшняя ситуация и тон дебатов по ЕС в Польше могут привести к чему-то подобному, как в Соединённом королевстве. Но это не вопрос пяти, шести или даже семи лет. Так что, да, «полексит» - это риск на далёкую перспективу, но он не является неминуемым риском.

Гробе: Предположим, Польша выйдет из ЕС. Как бы страна справилась в одиночку в мире без Трампа?

Белецкий: Польская география – вот наша проблема с начала польской государственности. Мы находимся посередине между Россией и Западом. На протяжении десятилетий и столетий Германия символизировала Запад. Польша, как по своей истории, так и по культуре, стремилась быть частью Запада. Так что Польше было бы уготовано очень мрачное будущее за пределами ЕС. Конечно, этот польско-американский союз очень силен, но он очень асимметричен. Очевидно, что Америка для Польши гораздо важнее, чем наоборот. Поэтому второй этап интеграции в Европу и вступление в Евросоюз позволили Польше получить в лице Соединённых Штатов сильного союзника, который стал близкими, хотя и географически далёким. Это жизненно важно для Польши. Уйти из западной структуры будет самоубийством.

Гробе: Поправьте меня, если я ошибаюсь, но польскому правительству, похоже, не нравятся ЕС, его институты, его чиновники и его либеральные ценности - почему оно хочет остаться?

Белецкий: На данный момент это очень простое объяснение. Правительство использует эту антиевропейскую риторику, в нём есть евроскептики, но есть но также и проевропейские круги. Невзирая на это, более 80% поляков в опросах общественного мнения в последние годы со времени вступления Польши в ЕС поддерживают это членство. Поэтому если основным вопросом на выборах будет «Полексит» или сохранение членства, или если правительство пойдет на референдум о выходе, оно проиграет, будь то сегодня или в ближайшие годы. Более 80% поляков за ЕС! Это из-за географии, из-за культурных устремлений быть частью Запада, а также из-за фондов, очень щедрых программ, финансируемых Евросоюзом за счет денег ЕС. Это очень важно для сельских районов Польши, для польской промышленности, и для польских правительств.

Пока польское правительство пытается примириться с реальностью, у его компаньона, правящей партии Венгрии, возникли свои проблемы.

Лицемерие консерваторов из "Фидес"

На этой неделе националистическая партия «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана на своем горьком опыте поняла, что её реакционные взгляды на общество не разделяются даже её собственными членами.

Депутат Европарламента от «Фидес», близкий к Орбану, Йожеф Сайер, был пойман на частной вечеринке для геев в центре Брюсселя.

В либеральной Бельгии такое собрание из более чем 20 согласных на секс мужчин не является незаконным, но нарушение правил изоляции от коронавируса запрещено.

Это теперь личная проблема Сайера. Но политический скандал был вызван проявленным здесь лицемерием.

Сайер, автор запретов в отношении ЛГБТ-сообщества, лишает сограждан-венгров того, что он сам использовал для личного удовольствия: терпимости закона.

Возможно, пришло время и для «Фидес», решить, подходит ли её Европейский Союз".

В этом выпуске всё, я Штефан Гробе, спасибо, что смотрели. Хорошей вам недели.