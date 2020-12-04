"Вакцина — мощный инструмент, но не панацея"

В центре испанской столицы — пустая площадь Пуэрта-дель-Соль. Обычно здесь уже готовились бы к рождественским и новогодним гуляниям. Однако в этом году власти не только запретили массовые мероприятия, но и даже усилили антикоронавирусные меры на время праздников, несмотря на то, что статистика становится немного позитивнее: ещё накануне уровень заболеваемости впервые за три месяца упал ниже 240 случаев на 100 тысяч жителей.

В Великобритании также показатели понемногу улучшаются, но всё же в пятницу зафиксировано более 16 тысяч новых случаев, более 500 человек скончались. Власти уверяют, что к следующей неделе получат 800 тысяч доз вакцины. Вакцинация в королевстве начнётся во вторник. Великобритания стала первой страной Европы, лицензировавшей вакцину для массового применения.

В ООН на этом фоне предупреждают, что расслабляться, несмотря на позитивные новости последних дней, совсем не стоит:

Майкл Райан, исполнительный директор программы ООН:

"Вакцина не остановит ковид. Вакцинация — это мощный и эффективный инструмент в нашем распоряжении, но сама по себе она не решит всех задач".

А вот в Венгрии ситуация, наоборот, осложняется. В пятницу там умерли 189 человек самый высокий показатель с начала пандемии. Сейчас Венгрия находится на четвёртом месте в ЕС по числу заражённых на душу населения. В понедельник правительство страны обещает обнародовать свои взгляды на то, как контролировать коронавирус в период зимних праздников.