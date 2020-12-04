Бум бельгийского предпринимательства во время пандемии

Даже во время пандемии бельгийский бизнес умудряется преуспевать. Один из примеров – вегетарианское кафе Buddy Buddy. Оно находится в Брюсселе на фешенебельном бульваре Луиза.

С момента открытия менее года назад Матт и Жюльен Самра работают в нём без выходных. Они вспоминают, как кафе приобрело популярность во время первого локдауна:

"Мы могли открываться только на пару часов в день. Люди выстраивались в очередь, и у нас была неплохая выручка за эти часы".

Но не кофе на вынос оказалось прибыльным. Матт и Жюльен обнаружили резко выросший спрос на арахисовое масло. Вначале они готовили его на кухне дома, а в прошлом месяце запустили цех и продажу банок с тем, что оказалось вкусным как начинка или намазанным на хлеб.

"Мы страдаем как кафе, но используем бум на рынке орехового масла. К нам проявили большой интерес био-магазины, продавцы органических продуктов, у которых заканчивался подобный товар. У нас много клиентов, которые пекут дома. Они рассказали о нас своим друзьям, делились советами о нашем масле в социальных сетях. Как результат, мы перешли от производства от сотен банок в месяц к тысячам".

Путь к успеху, несмотря на коронавирус, нашло не только кафе Buddy Buddy. Во втором квартале этого года в Брюсселе открылось 2 тыч новых предприятий, и ещё 11 тыс во Фландрии. Это данные ассоциации Unizo, которая поддерживает малый и средний бизнес и самозанятых. Её возглавляет Данни Ван Аше:

«Мы видим сейчас много стартапов. Это очень хорошая новость для нашей экономики. Начинающие предприниматели направляют свои силы на то, что нужно потребителю, внедряют инновации. Они в новой ситуации, и даже во время нынешнего кризиса находят новые возможности".

Этот вывод подтверждает учительница танцев из Фландрии Катажина Мортон. В прошлом году она возглавила фитнес-студию и бальный клуб в городе Лёвене. В 2020 году, когда она наладила уроки по видеосвязи. Услуги Катажина оказались востребованными в глобальном масштабе.

"Наши танцы с аэробикой супер-адаптированы для занятий дома. Раньше они были только для зала. Видимо, люди свободнее себя чувствуют в привычной обстановке, рядом с родными, позволяют себе расслабиться и веселиться. Они чувствуют себя как в гостях или на вечеринке, при том, что им не полагается выходить на улицу и приближаться к другим. Мы помогаем всем создать дома интересную и здоровую среду. Так мы расширились до онлайн-сообществ. Есть компании, которые рекомендуют нас своим сотрудникам - раскрепоститься душой и укрепить тело в это трудное для всех время".

Поскольку фитнес-студии, ночные клубы и бары всё еще закрыты в Бельгии и во многих других частях Европы, танцы в собственной комнате перед компьютером, с хорошим тренером и виртуальной кампанией таких же энтузиастов, могут быть приятной и здоровой альтернативой.