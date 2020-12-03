"История человека со звезд"

"Дэвид Боуи: История человека со звёзд" - это фильм британского режиссера Гэбриэла Рэнджа, в котором рассказывается о том, как в 1971 году восходящая звезда Дэвид Боуи впервые отправился в США. Там он придумал и создал своего культового персонажа своё первое и самое известное альтер эго - Зигги Стардаста, задуманного как андрогинная, бисексуальная инопланетная рок-звезда.

По словам создателей картины, фильм не биографический. Он лишь фокусируется на переломном моменте в жизни музыканта, ставшего одной из величайших икон в истории музыки. Главную роль сыграл Джонни Флинн.

"Очень интересно сосредоточиться на этом крошечном моменте, когда он чуть не потерпел неудачу. Ведь мы могли потерять Дэвида Боуи, но для него тогда все сложилось. И подумать только, ведь все это было совпадением и жизнь вообще состоит из того, что эти великие артисты, эти великие новаторы как бы научились считывать замыслы Вселенной", - говорит Флинн.

Семья Боуи не поддержала идею создания фильма и его авторы не получили права на использование музыки Дэвида Боуи, поэтому в картине не звучит ни одной песни главного героя.

Марк Марон, актер: "Это человеческая история, в этом ее прелесть. Люди говорят, будто это биографический фильм, но на самом деле это совсем не так. Этот фильм о примерно месяце или двух из жизни этого артиста до того, как он стал тем, кем его знает большинство людей. И на самом деле это просто история о нескольких парнях. Моя часть этой истории заключается в том, чтобы попытаться понять, куда этот парень идет и как он выберется".

Фильм "Дэвид Боуи: История человека со звёзд" режиссера Гэбриэла Рэнджа уже доступен для просмотра на iTunes.