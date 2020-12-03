В результате пожара в здании онкоценктра на улице Дурова в Москве погибли по меньшей мере два человека. Это данные МЧС. Отмечается, что корпус, на территории которого произошло возгорание, был закрыт на реконструкцию. Пациентов там не было, оба погибших — рабочие.

Огонь охватил помещения на третьем этаже. Из опасной зоны были эвакуированы около 30 человек. В течение нескольких часов пожар удалось потушить. Наиболее вероятной причиной ЧП называют неосторожное обращение с огнём. «Интерфакс», со ссылкой на информированный источник, пишет о курении в неположенном месте. Впрочем, по данным агентства, не исключают и других вариантов развития событий, в частности, короткого замыкания. Следственный комитет объявил о проведении проверки.