Валери Жискар д'Эстен не был в числе политиков, заложивших фундамент Европейский Союза, но он стал известен как один из великих архитекторов этого здания. Бывший президент Франции никогда не скрывал своего восхищения Жаном Монне, которого называют "отцом" Европейского проекта. Скончавшегося в среду Жискар д'Эстен родился в немецком городе Кобленц и всегда пытался строить хорошие отношения между двум странами-соседями. Ему воздала дань уважение однопартиец, либеральный депутат Европарламента из Франции:

"Я считаю Валери одним из тех великих европейских персонажей, которые после войны глубоко укоренили в своих сердцах идею о том, что после абсолютных ужасов нацистского режима остаётся только идти вперёд вместе, - сказала Фабьен Келлер. – Он понял, что нельзя сокрушить Германию, как это было сделано в межвоенный период, а нужно протянуть ей руки, поддержать новую немецкую политику, представляющую новый народ ».

Оказавшись в Елисейском дворце, Валери Жискар д'Эстен работал с канцлером Германии Гельмутом Шмидтом над созданием единой валютной системы, которая в итоге породила евро. Брюссельский историк напоминает, что этот глава Французской республики способствовал созданию структуры европейских институтов власти, учреждения которых находятся теперь в этом городе:

«Есть два его очень конкретных, прямых наследия, которые мы видим постоянно, - говорит Эрик Морис. - Первое - это Европейский Совет, где регулярно проходят встречи государств и правительств. Именно Валери Жискар д'Эстен организовал первый саммит европейских лидеров. А второе – это всеобщие выборы в Европейский парламент каждые 5 лет. Впервые это было в 1979 году по инициативе Валери Жискара д'Эстена ".

Однако в 2005 году он потерпел неудачу, когда был отклонён подготовленный им проект европейской конституции. Но два года спустя основные принципы этого документа были включены в Лиссабонский договор, который теперь регулирует деятельность Европейского Союза. Так что Валери Жискар д'Эстен остался победителем, хотя политическую рана мучила его до конца дней.