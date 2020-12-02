Вакцина Pfizer-BioNTech получила разрешение на массовое использование в Великобритании

Вакцина, созданная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, получила разрешение на массовое использование в Великобритании. На сайте компании сообщается, что она стала первым в мире производителем вакцины, получившим право на ее массовое применение. Правда, пока это разрешение временное.

Вакцина будет доступна по всей Великобритании со следующей недели.

В соответствии с контрактом, который британские власти заключили с Pfizer и BioNTech, Соединенное Королевство получит в 2020-2021 году 40 миллионов доз вакцины.

В министерстве здравоохранения Великобритании заявили: "Сегодня правительство приняло рекомендацию независимого Агентства по регулированию лекарственных средств и медицинской продукции (MHRA) о разрешении на использование вакцины Pfizer-BioNTech от Covid-19. Это произошло после нескольких месяцев строгих клинических испытаний и тщательного анализа данных экспертами MHRA, которые пришли к выводу, что вакцина соответствует строгим стандартам безопасности, качества и эффективности".

Распределение вакцины будет происходить в порядке приоритетности, который был изложен в рекомендациях британского комитета по вакцинации и иммунизации. Таким образом, первыми сделать прививки смогут жители и сотрудники домов престарелых, следом идут люди в возрасте от 80 лет, а также медицинские и социальные работники, затем - те, кому больше 75 лет. Всего на данный момент выделено 11 групп.

Препарат Pfizer-BioNTech прошел три фазы испытаний. Эффективность вакцины оценивается в 94%.

Получить разрешение на использование вакцины на территории ЕС компании могут до конца этого года. До 29 декабря сотрудники Европейского агентства лекарственных средств должны сделать выводы о ее качестве и безопасности.