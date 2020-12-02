ООН: число современных рабов растет на фоне пандемии

В Международный день борьбы за отмену рабства ООН напоминает: неволя, долговая кабала, угнетение человека ввиду его происхождения - не пережиток прошлого. Вновь задуматься об этом мир заставляют массовые протесты против системного расизма как наследия колониализма. Правозащитники отмечают: в большей степени и сегодня страдают именно представители меньшинств.

"В некоторых странах мира рабство распространено шире, чем в Европе. Но оно существует повсюду. Проблема современного рабства есть и в Великобритании. Оно принимает различные формы. В Европе это трудовое рабство, браки по принуждению, сексуальная эксплуатация", - говорит Тодд Лэндман, политолог из Ноттингемского университета.

71% из всего около 40 миллионов жертв - женщины и девочки. В условиях пандемии и, как следствие, экономического кризиса ситуация только ухудшается. Эксперты отмечают: неравенство и нищета - главные факторы, которые позволяют злоумышленникам заманивать в свои сети тех, кто оказался в уязвимом положении.